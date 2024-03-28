2024-03-28 01:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسمتصوير: صباح الربيعيأقامت الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبرعاية وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني كرنفالاً خاصاً بالموروث الشعبي والتراث الرمضاني بعنوان (ماجينا يا ماجينا)، وسط حضور عدد كبير من الجمهور المحب لهذه الأجواء الرمضانية المباركة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،" شهد الكرنفال الذي افتتح مساء يوم أمس حضوراً لافتاً من الأسر العراقية التي ضجت بهم حدائق المتحف وقاعاته، ضم الكرنفال مشاركات من عروض الأزياء والبزار البغدادي التراثي فضلاً عن افتتاح قاعات المتحف للزائرين طيلة وقت عرض الكرنفال".وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه" بأشراف مباشر من وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني أقيم هذا الكرنفال الرمضاني المبارك بمناسبة ولادة الإمام الحسن (عليه السلام)".وأضاف: "جاء هذا الكرنفال من اجل ان ابراز الموروث الرافديني العراقي للجمهور لا سيما وان التراث الإنساني يهم الإنسانية جمعاء وله تأثير على كل الحضارات والأديان".وأشار الى ان "المتحف العراقي يضم في خزائنه كنوز اثرية كبيرة هيئت لتكون محط انظار الجمهور العراقي والسياح العرب والأجانب ضمن أجواء وسياقات لائقة بالزائرين الكرام"وأوضح ان "مبادرة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في انشاء متحف عراقي جديد ليتناسب مع أهمية العراق ومكانته وقيمته وارثه الحضاري، لذا خصصت ارض ملائمة مساحتها 110 دونم الواقعة ما بين نصب الجندي المجهول وحدائق الزوراء وهناك خطوات جادة في اتمام هذا المشروع الذي سنحتفل بافتتاحه قريبا".وأكد ان "وزارة الثقافة والسياحة والاثار لديها الكثير من بعثات التنقيب العاملة في انحاء العراق من مختلف الجنسيات وفي مواقع اثرية مختلفة من اجل استكشاف والبحث عن الاثار واقتفاء أثرها لتكون واضحة للعيان عبر المتاحف".ونوه ان "وزارة الثقافة والسياحة والاثار ستقيم الأسبوع القادم كرنفالاً تراثياً اخراً في منطقة القشلة القديمة ببغداد"من جهتها قالت مديرة عام دائرة المتاحف العراقية لمى ياس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "ارتأينا في المتحف العراقي ان نقيم ونحي الكرنفال الخاص بالموروث البغدادي الرمضاني القديم واحياء ليلة (الماجينا)".وأضافت: "تعودنا في المتحف العراقي ان نقيم فعاليات مرتبطة بالآثار لذا أردنا ان نكسر النمطية ونقيم معرضاً مختلفاً يعنى بالتراث والبيوتات البغدادية القديمة وعرض للأزياء الخاص بالموروث البغدادي فضلا عن عروض البازر في حدائق المتحف العراقي"وأشارت الى ان " العادات التراثية القديمة بدئت في الانحسار لاسيما في السنوات الأخيرة، لذا أردنا ان نعيد تلك الأجواء القديمة وعبقها الى الواجهة من جديد من خلال إقامة النشاطات المرتبطة بتلك الموروثات من ارض المتحف العراقي وسط حضور الأسر العراقية سيما في شهر رمضان الذي له طقوسه واجواءه المميزة".