عبد الله والسيد الحكيم يبحثان المستحقات المالية لإقليم كردستان

2024-03-28 02:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، المستحقات المالية لإقليم كردستان العراق ومعالجة الملفات بين بغداد وأربيل.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد، إستقبل مساء الأربعاء في مقر إقامته ببغداد السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له".وأضاف، أنه "حضر اللقاء عدد من النواب ومسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا والموضوعات التي تتعلق بالأوضاع العامة والمستجدات على الساحة السياسية"، مبينا انه "تم التأكيد على الإلتزام بالدستور ومراعاة الإستحقاقات الدستورية وحماية حقوق جميع مكونات الشعب، فضلاً عن مناقشة المستحقات المالية لإقليم كردستان العراق ومعالجة الملفات بين بغداد وأربيل من خلال الحوارات والتفاهمات على أساس الشراكة الوطنية".