2024-03-28 02:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 12 توجيهاً بكيفية التواصل مع القواعد الشعبية، فيما طلب تقريراً أسبوعياً بشأن التوجيهات. وذكر صالح محمد العراقي في منشور تابعته “إيشان”: “إتماماً لتوجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية ، فقد أوعز سماحته مفصلاً كيفية التواصل معهم.. بما يلي : أولاً: حضور […]

ظهرت المقالة الصدر يستنفر قواعده الجماهيرية بـ12 توجيهاً ويطلب تقريرا أسبوعياً بها أولاً على Eishan.