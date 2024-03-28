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الصدر يستنفر قواعده الجماهيرية بـ12 توجيهاً ويطلب تقريرا أسبوعياً بها

الصدر يستنفر قواعده الجماهيرية بـ12 توجيهاً ويطلب تقريرا أسبوعياً بها
الصدر يستنفر قواعده الجماهيرية بـ12 توجيهاً ويطلب تقريرا أسبوعياً بها
2024-03-28 02:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 12 توجيهاً بكيفية التواصل مع القواعد الشعبية، فيما طلب تقريراً أسبوعياً بشأن التوجيهات. وذكر صالح محمد العراقي في منشور تابعته “إيشان”: “إتماماً لتوجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية ، فقد أوعز سماحته مفصلاً كيفية التواصل معهم.. بما يلي : أولاً: حضور […]

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