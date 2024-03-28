المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش مقترح استحداث ملحق أمني في السفارات العراقية

2024-03-28 03:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني ، مقترح استحداث ملحق أمني في السفارات والبعثات العراقية.وذكر الناطق باسم اقائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات بشأنها".وأضاف، "ناقش المجتمعون الأعمال الخاصة بتعزيز حدود العراق، بما يضمن ترصيناً عالي المستوى للحدود".وتابع، "وفي محور آخر، جرت مناقشة مقترح وزارة الداخلية باستحداث ملحق أمني في السفارات والبعثات العراقية، بمستوى قسم يرتبط بمديرية التعاون الدولي، كما شهد الاجتماع بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار، والوقوف على أهمّ متطلبات إنجاح العمل الأمني والاستخباري، لمختلف قطعاتنا الأمنية".وبين انه "وفي محور آخر، جرت مناقشة مقترح وزارة الداخلية باستحداث ملحق أمني في السفارات والبعثات العراقية، بمستوى قسم يرتبط بمديرية التعاون الدولي".