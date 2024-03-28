يوفنتوس يقترب من ضم قائد بولونيا

2024-03-28 07:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن نادي يوفنتوس بات قريبا من الحصول على خدمات لاعب خط وسط نادي بولونيا لويس فيرغسون.وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس دخل في مفاوضات متقدمة للحصول على خدمات قائد بولونيا.وتابعت الشبكة أن بولونيا يريد مبلغ 25 مليون يورو في الصيف المقبل مقابل التخلي عنه.ويقدم فيرغسون مستويات مميزة مع بولونيا في الكالتشيو تحت قيادة المدرب الايطالي الشاب تياغو موتا ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في الترتيب العام للدوري الايطالي لكرة القدم.