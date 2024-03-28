بيلينجهام يحلم برقم تاريخي في عيد ميلاده

2024-03-28 08:42:02 - المصدر: واع

متابعة – واعظهر الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وذلك أمام البرازيل وبلجيكا في وديتين احتضنهما ملعب ويمبلي.ونجح بيلينجهام في إحراز أول أهدافه الدولية بملعب ويمبلي، ليقود منتخب إنجلترا لتعادل قاتل مع بلجيكا (2-2).وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى اقتراب صاحب ال20 عاما من رقم قياسي مع الأسود الثلاثة، قد يصل إليه في بطولة يورو 2024 المقبلة.وأصبح بيلينجهام ثاني أكثر اللاعبين ظهورا مع المنتخب الإنجليزي قبل بلوغه 21 عاما، وذلك بالتساوي مع ماركوس راشفورد برصيد 29 مباراة.ولا يفصل نجم ريال مدريد عن الرقم القياسي الذي يمتلكه واين روني (35)، سوى 6 مباريات فقط.ومن غير المعروف مدى إمكانية وصول بيلينجهام لهذا الرقم التاريخي، إذ سيخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين في حزيران المقبل.بعدها، سيخوض رجال المدرب جاريث ساوثجيت 3 مباريات في مرحلة المجموعات بيورو 2024، ما يعني إمكانية مشاركة بيلينجهام في 5 مواجهات قبل عيد ميلاده في التاسع والعشرين من حزيران المقبل.وحال احتلال إنجلترا وصافة المجموعة الثالثة، فإنها ستخوض مباراتها في دور ال16 ضد متصدر المجموعة الأولى حين يتم بيلينجهام عامه ال21.يشار إلى أن منتخب إنجلترا يخوض منافسات اليورو ضمن المجموعة الثالثة بجوار سلوفينيا والدنمارك وصربيا