شركة اور العامة تباشر بتجهيز القطاع الخاص باربعة اطنان من الالمنيوم

2024-03-28 08:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير عام شركة اور العامة عن تجهيز كميات من الالمنيوم للقطاع الخاص دعما للاسواق المحلية.وذكر جبار كامل الغالبي لشبكة اخبار الناصرية، استطاعت شركة اور من تجهيز الاسواق المحلية بمنتج الالمنيوم ضمن خطواتها لدعم القطاع الخاص.واضاف، ان الكمية التي تم تجهيزها بلغت اربعة اطنان من المقاطع المؤكسدة والملونة...

