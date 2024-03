صحة ذي قار: وصول جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى الناصرية التعليمي

2024-03-28 08:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن مدير صحة ذي قار الدكتور راشد نجم الخالدي عن وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور نوع GE لمستشفى الناصرية التعليمي يوم الاربعاء. وأوضح الخالدي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن تجهيز هذا الجهاز يندرج ضمن الالتزامات المترتبة على العقد الوزاري الذي أبرم مع الشركة التركية...

