2024-03-28 09:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، 12 توجيهاً بشأن كيفية التواصل مع القواعد الشعبية.

وقال المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صالح محمد العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إتماماً لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، فقد أوعز مفصلاً كيفية التواصل معهم بما يلي:

أولاً: حضور المآتم والفواتح.

ثانياً: تفقّد عوائل الشهداء.

ثالثاً: حضور مناسبات الفرح.

رابعاً: جعل أرقام للشكاوى غير الحكومية والسياسية.. بل تمنع الأخيرتان.

خامساً: ريادة المساجد أوقات الصلاة.

سادساً: حضور المجالس الحسينية في وفيات وولادات المعصومين حصراً.

سابعاً: عيادة المرضى.

ثامناً : إيصال هدايا رمزية معنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وما شاكلها وبصورة مركزية مع المكتب الخاص حصراً.

تاسعاً : جلسات تثقيفية عامة.

عاشراً : تسهيل فتح دورات محو الأمية.

حادي عشر: التأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير.

ثاني عشر: تفقدهم في منازلهم والتزاور بين الحين والآخر..

واشار الى أنه "نتمنى من القواعد الشعبية المؤمنة مراعاة الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم إحراج القائمين والمكلفين بالتواصل معهم"، مؤكداً ان "على المكتب الخاص متابعة ذلك وإيجاز تنفيذه بتقرير أسبوعي يقدم للتيار".



