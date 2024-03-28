كسوف الشمس بأميركا.. سياحة تدر أرباحا طائلة

2024-03-28 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تتسبب ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والتي ستكون مرئية من أكثر من 12 ولاية بأميركا، إلى زيادة في الإنفاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إذ تم حجز الفنادق، والمخيمات ممتلئة، ولا يمكن العثور على سيارات مستأجرة في مكان قريب من الحدث المنتظر في 8 أبريل القادم، وتتوقع الولايات بما في ذلك أركنساس وإنديانا رقما قياسيا في السفر والإنفاق، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية. وقال مايكل باكو، الخبير الاقتصادي في جامعة أركنساس في ليتل روك، الذي يتوقع تحقيق مكاسب غير متوقعة على مستوى الولاية تبلغ 105 ملايين دولار: من المرجح أن يكون هذا أكبر حدثا سياحيا شهدناه على الإطلاق. وأضاف أنه من الواضح أنها ستكون مدة قصيرة عطلة نهاية أسبوع طويلة ولكن بالنسبة لتلك الفترة الزمنية المركزة، سيكون الأمر كبيرا للغاية. مرة في العمر وترجع أهمية هذا الحدث إلى أن الكسوف الكلي للشمس حيث يغطي القمر الشمس بالكامل لبضع دقائق، مما يخلق مشهدا كليا مظلما هو فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للكثير. ولقد مرت 99 عاما منذ أن شهدت ولاية نيويورك حدث كسوف، و218 عاما في أوهايو، لكن هذه المرة، سيمتد مسار الكسوف الكلي من تكساس إلى ماين، ليغطي أجزاء من عدة ولايات، بما في ذلك ميسوري وكنتاكي وبنسلفانيا، على طول الطريق، بحسب واشنطن بوست. وقال رأي بيريمان، الخبير الاقتصادي في شركة واكو، أن يكون الدعم لهذه الاقتصادات المحلية كبيرا، حيث من المتوقع أن تحصل ولاية تكساس على أكبر تدفق للزوار، ويمكن أن تجني 428 مليون دولار من الإنفاق المرتبط بالكسوف. وتتوقع مقاطعة جونسون بولاية إنديانا تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 25 مليون دولار، بينما تتوقع مدينة روتشستر بولاية نيويورك تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 10 ملايين دولار. وبعد جائحة كوفيد 19، خرج الأميركيين من الوباء وهم على استعداد للانطلاق، خاصة من أجل تجارب لا تنسى، ويعد كسوف الشمس الكلى مثالا على ذلك، خاصة وأن الكسوف التالي سيكون بعد عقدين من الزمن بالنسبة لمعظم الولايات المتحدة. وبشكل إجمالي، توضح تقديرات الجغرافي مايكل زيلر، أنه من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 3.7 ملايين شخص إلى مسار الكسوف الكلي. طفرة بالإنفاق إلى الفائدة الاقتصادية، قد أدى الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي استمر على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى إبقاء الاقتصاد في حالة من الحركة في وقت كان كثير يخشون فيه الركود. وارتفع الإنفاق على السفر الدولي والترفيه الحي بنسبة 30 تقريبا العام الماضي، أي خمسة أضعاف معدل نمو الإنفاق الإجمالي، مع إنفاق الأميركيين على قضاء عطلات في أوروبا والحفلات الموسيقية. ومن المتوقع أن يؤدي حدث الكسوف الكلي إلى زيادة طفرة إنفاق صغيرة أخرى، على سبيل المثال، قالت إيمي هاول، نائب رئيس السياحة في شركة إنديانا لتطوير الوجهات، إن ولاية إنديانا تستعد لاستقبال رقم قياسي يبلغ 500 ألف زائر، أي أكثر من سبعة أضعاف عدد الحضور في بطولة السوبر بول لعام 2012 في إنديانابوليس. وقالت إن مسؤولي الدولة في مجال النقل والموارد الطبيعية والأمن الداخلي يجتمعون منذ أشهر لتسوية الأمور اللوجستية، مثل توافر المنفذ وخطط المرور، كما سيتم إغلاق بعض المدارس في ذلك اليوم، وسيتم تعليق جمع القمامة. وقالت: نحن نعرف كيفية استضافة أحداث كبيرة، لكن هذا حدث ضخم أكبر من بطولة Super Bowl وIndy 500 مجتمعة، بالإضافة إلى معرض الولاية الذي يستمر 18 يوما.