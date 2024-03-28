مفتن يوجه بإيجاد حلول سريعة لمشاكل أبطال الأولمبياد الخاص

2024-03-28 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، بإيجاد حلول سريعة لجميع المشاكل التي تعترض طريق أبطال وبطلات الأولمبياد الخاص، جاء ذلك خلال استقباله لفيفاً من عوائل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لاتحاد الأولمبياد الخاص.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" مفتن استمع لطروحات عوائل اللاعبين كافة، وأوعز بإيجاد حلول سريعة لجميع المشاكل التي تعترض طريق أبطال وبطلات هذه الرياضة، وتعرقل مواصلة طريق النجاحات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الأهداف التي تحققت في الفترة السابقة، وتطويرها بالشكل الذي يخدم هذه اللعبة ".ونقل البيان عن مفتن قوله :" إن الابتسامة الصادقة المرسومة على وجوه هؤلاء الشجعان ستمنح الجميع، وأنا أولهم، دافعاً كبيراً لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم على وفق الوسائل المتاحة والممكنة ".