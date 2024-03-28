2024-03-28 10:24:08 - المصدر: منصة إيشان

حالة من الاضطراب والعنف شهدها مطار شارل ديغول في باريس، بسبب مجموعة من الأكراد، حاولوا إيقاف عملية ترحيل ناشط كردي معروف إلى تركيا. وانتشر على مواقع التواص الاجتماعي، فيديو لشجار عنيف، يخوضه العشرات، داخل مطار باريس، مما أثار التساؤلات والقلق. ووفقا لصحيفة “هبرلر” التركية، فإن الشجار كان سببه مجموعة من الأكراد، أرادوا إيقاف عملية ترحيل […]

ظهرت المقالة أكراد يخوضون شجارا عنيفا مع الأمن الفرنسي في مطار شارل ديغول أولاً على Eishan.