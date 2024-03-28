2024-03-28 10:24:08 - المصدر: منصة إيشان

خاطب مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، بشأن “الإيعاز” بفتح طريق سدة الناظمية وسط العاصمة بغداد. وبحسب كتاب صادر عن مدير مكتب السوداني، علي رزاق اللامي، التمس المكتب من الحكيم تسهيل مهمة اللواء جاسم يحيى عبد علي (المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية) لغرض فتح طريق سدة الكاظمية. يشار إلى […]

ظهرت المقالة مكتب السوداني يخاطب الحكيم لـ”الإيعاز” بفتح طريق مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد أولاً على Eishan.