اذاعة الناصرية: عضو في مجلس ذي قار يشير الى اسباب غرق احياء سوق الشيوخ اثناء الموجة المطرية

2024-03-28

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي أن فشل المشاريع الخدمية في سوق الشيوخ تسبب بغرق احياء كاملة عقب موجة الأمطار التي شهدها القضاء. واكد الناشي في برنامج بثته اذاعة الناصرية على الفشل الحاصل في مشاريع الخدمات في قضاء سوق الشيوخ، وغرق المدينة بالكامل بسبب المشاريع...

