2024-03-28 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر في شرطة ذي قار، بان شرطة المحافظة اعتقلت رجلا قتل والدته بالسكين شمال مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان قوات الشرطة تم ابلاغها عن حالة قتل في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية وعلى الفور تم التوجه الى محل الحادث وتبين ان امراة قد...

