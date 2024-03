2024-03-28 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مصدر في شرطة ذي قار اليوم، القبض على موظفٍ اطلق النار في تقاطع بهو بلدية الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان دوريات النجدة في قضاء الناصرية اليوم ألقت القبض على موظف قام باطلاق النار من عجلته نوع فورد في تقاطع بهو بلدية الناصرية وسط مدينة...

