2024-03-28 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن المعهد القضائي، اليوم الخميس، نتائج اختبار المتقدمين للمرحلة الأولى وموعد الاعتراض للدورتين (48-49).

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المعهد القضائي حدد خمسة أيام كموعد للاعتراض على نتائج اختبار المرحلة الأولى (الامتحان التحريري) للمتقدمين للدورتين (48-49) لسنة 2024-2025".

وأضاف أن "المعهد القضائي فتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31-3-2024 ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس المقبل الموافق 4-4-2024"، لافتاً إلى أن "تقديم الاعتراضات سيكون في مقر المعهد القضائي".