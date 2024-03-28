أسعار الدولار تواصل الانخفاض في بغداد وأربيل

2024-03-28 10:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضها أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية لتسجل 147350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 148200دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.