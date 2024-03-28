ديالى.. القبض على متهم حاول تهريب مواد غذائية

2024-03-28 10:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، القبض على متهم حاول تهريب مواد غذائية في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قطعات اللواء الثالث فرقة الرد السريع، ألقت القبض على متهم حاول تهريب مواد غذائية غير مرخصة عبر سيطرة الهارونية بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان، انه "تمت عملية القبض بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في ناحية المقدادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة".

واكد انه "تم تسليم المتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة أصولياً".