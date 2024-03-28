برشلونة يستبعد 4 أسماء من ترشيحات المدرب الجديد

2024-03-28 11:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استبعد نادي برشلونة الإسباني أربعة أسماء من قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق بعد المدرب الحالي تشافي هيرنانديز، الذي اتخذ القرار بالرحيل في نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، أن المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، لم يعد ضمن الخيارات لتعويض تشافي في برشلونة.

وينطبق الأمر ذاته على المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، والثنائي الألماني توماس توخيل، وجوليان ناجلسمان.

وعن أسباب استبعاد الرباعي المذكور، أفادت الصحيفة المقربة من أسوار البارسا، بأن ناجلسمان لا يملك خبرة كبيرة في تدريب الأندية الكبيرة، أما دي زيربي فبخلاف الخبرة المحدودة فهناك مشكلة تكمن في ارتفاع قيمة كسر عقده مع ناديه.

وبخصوص أرتيتا، أشارت موندو إلى أن السبب يرجع لتجربته المحدودة حيث لا يعرف واقع برشلونة في آخر السنوات، بينما كانت سرعة غضب توماس توخيل وعدم استقراره من أسباب تراجع النادي عن فكرة جلبه.

وأوضحت موندو أن قائمة المرشحين تعرف وجود ثلاثة أسماء فقط في الوقت الراهن، في حال رحيل تشافي وعدم إقناعه بالعدول عن قراره، وهم: الألماني هانز فليك، الإسباني لويس إنريكي، والمكسيكي رافائيل ماركيز.

المصدر: سبورت



