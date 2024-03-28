وزارة الاتصالات تعلن إنجاز 90 بالمئة من مشروع التوقيع الإلكتروني

2024-03-28 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، تحقيق نسبة 90 بالمئة بمشروع التوقيع الالكتروني، فيما أشارت إلى مميزات المشروع.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعا للجنة العليا للتوقيع الالكتروني في الوزارة بحضور الشركة المنفذة للبنى التحتية للمشروع".

وأضاف البيان، أن "مشروع التوقيع الالكتروني وصلت نسبة الانجاز فيه الى 90 بالمئة"، مبيناً أن "هذا المشروع يهدف إلى إدخال العراق في قائمة دول العالم المعترف بموثوقية معاملاتها الالكترونية، عند اعتماد التوقيع الالكتروني في هذه المعاملات والذي يمكن ان يصدر لاي مواطن او جهة حكومية او اهلية راغبة في الحصول عليه من خلال الحصول على شهادة التصديق الالكتروني المعتمدة عالميا، التي سيتم اصدارها من قبل وزارة الاتصالات وفقا للقانون".

وأشارت وزيرة الاتصالات، أن "اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات الإدارية والمالية في العراق سيساهم في تبسيط الاجراءات ودعم توجهات الحكومة وخطواتها نحو التحول الرقمي والحد من الفساد المالي والاداري".

وأضافت الياسري أن "المشروع سيكون متاحاً لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، وسيكون العراق من خلاله مُعرفاً لدى دول العالم كدولة تمتلك نظاماً إلكترونياً متقدماً للتعاملات".