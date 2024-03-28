2024-03-28 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

افتتح وزيرُ النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، خطاً جديداً ضمن مشروع النقل الجماعي في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي افتتح اليوم الخط الثالث للنقل الجماعي والذي ينطلق من باب المعظم (جسر مدينة الطب) مروراً بساحة الطلائع - منطقة العلاوي - الزوراء - ساحة النسور- مستشفى اليرموك - تقاطع أم الطبول وصولاً إلى منطقة البياع والعودة مرة ثانية".

وأكد السعداوي خلال مراسم الافتتاح، أن "هذا الخط يعد من الخطوط الحيوية والمهمة كونه يمر بالعديد من المراكز الطبية والجامعات والمعاهد والأماكن الستراتيجية الأخرى"، مشيراً إلى أن "الخط يخدم أيضاً المناطق التي تمر عبر منطقة البياع - حي العامل - السيدية - حي الإعلام".

ويعد هذا الخط أحد المشاريع المُكملة لفك الاختناقات المرورية والذي باشر به رئيس الوزراء ضمن مشاريع إنشاء الأنفاق والجسور.