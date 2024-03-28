وزير الكهرباء العراقي: نحتاج الى نحو 5 سنوات للتخلي عن الغاز الإيراني

2024-03-28 11:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الخميس، إن البلاد تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى نحو 5 سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني، وسد حاجة محطات توليد الطاقة من خلال الإنتاج المحلي ومن بلدان أخرى.

وقال فاضل في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية، "نحتاج من 3 إلى 5 سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني".

وأضاف أن إيران تطالبنا بتسديد 9 مليارات دولار كمستحقات استيراد الغاز، مردفا بالقول، "سنشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات"، في إشارة الى العقد المبرم مع تركمانستان.