ارتفاع أسعار الذهب ببغداد وانخفاضها في اربيل

2024-03-28 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس، (28 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 453 الف دينار، وسعر الشراء 449 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 423 الف دينار، وبلغ سعر الشراء419ٔ الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 455 الف دينار و465 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 425 الفاً و 435 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 455 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.