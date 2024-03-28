2024-03-28 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

يغطي مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن (GIWPS) ومعهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، في نسخته الرابعة، 177 دولة واقتصادًا بشأن وضع المرأة. ويستند المؤشر إلى تسجيل 13 مؤشرّا لوضع المرأة مصنفة ضمن ثلاثة أبعاد: الإدماج (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي)؛ العدالة (رسمية والتمييز غير الرسمي)؛ والأمن (على المستوى الفردي والمجتمعي). […]

ظهرت المقالة العراق من بين الدول العربية الأقل أمانًا للنساء أولاً على Eishan.