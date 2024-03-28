2024-03-28 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

استكملت الملاكات الهندسية والفنية في شركة نفط الشمال، إصلاح وصيانة العديد من خطوط النقل والضخ التي تعرضت للاستهداف من قبل”داعش” سابقا، وتسعى إلى إعادة العمل بخط بصرة ـ حديثة لنقل المنتجات النفطية. وقال مدير الشركة المهندس بركان حسن عبد الله في تصريح صحفي، تابعته منصة “ايشان” إن “العمل تضمن صيانة وإصلاح كامل المحطات الرئيسة والمضخات […]

ظهرت المقالة نفط الشمال تتحرك لإعادة العمل بخط بصرة ـ حديثة أولاً على Eishan.