نيسان المقبل.. إعادة ثامن طائرة الى اسطول الناقل الوطني

2024-03-28 11:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

كشفت وزارة النقل عن موعد إعادة ثامن طائرة للعمل ضمن اسطول الناقل الوطني، بعد إنجاز متطلبات الصيانة والتأهيل اللازم لها.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان الخطة المعدة من قبل القسم الفني في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، والتي يشرف على تنفيذها بشكل مباشر وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، تتضمن إنجاز ١٠ طائرات واعادتها للخدمة، قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف البيان، ان الشهر المقبل سيشهد اعادة احدى طائرات ال crj وصاحبة التسجيل yi-aqb الى الخدمة، بعد إجراء الصيانة اللازمة لها.

وتابع البيان، أن الخطة تشتمل أيضا على تشغيل طائرة عاطلة من نوع ايرباص a320 في بداية حزيران المقبل.

يذكر ان وزير الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، كشف الاسبوع الماضي، عن خطط الوزارة بشأن ملف الطائرات المتوقفة عن الخدمة، مؤكدا، أننا تمكنا من إعادة حتى الآن ٧ طائرات للخدمة، مبينا ان عددا من الطائرات العاطلة لا تنفع إعادتها للخدمة بعد أن طالها التقادم.

وأكد سيادته، أن الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح ٢٠ محركا، واعادتها للعراق لتركيبها على الطائرات المتوقفة من قبل كوادر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.