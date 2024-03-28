السابعة خلال 2024.. الإطاحة بشحنة أدوية مهربة قادمة من كردستان (صور)

2024-03-28 11:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن الاطاحة بالشحنة السابعة لادوية مهربة على طريق استراتيجي شمال محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "فريقا امنيا نجح في سيطرة مدرع على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) من الاطاحة بشحنة ادوية مهربة مجهولة المنشأ كانت قادمة من اقليم كردستان".

واضاف، ان "الشحنة هي السابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال 2024 وتضم ادوية مختلفة"، لافتا الى ان "القوة احتجزت السائق ومساعده وبانتظار قرار القضاء العراقي لحسم مصيرهما فيما تم اخذ عينات من الادوية للفحص".

واشار الى ان "سيطرة مدرع نجحت في ضبط اغلب الشحنات المهربة من الادوية في الاشهر الماضية كونها تقع على طريق استراتيجي بين اقليم كردستان وبغداد مرورا بمحافظة ديالى".



