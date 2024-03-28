هورامي للثامنة: هناك تفاهمات جيدة بين السوداني وبارزاني

2024-03-28 11:42:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي ان حكومة الإقليم سترسل قائمة رواتب موظفي الاقليم لشهر مارس إلى بغداد مع الترفيعات. وقال هورامي لقناة الثامنة، إن جميع الجهات اكدت دعمها لقرارات مجلس وزراء اقليم كوردستان ورفضت توزيع رواتب الموظفين من المبلغ المالي المرسل من قبل بغداد، مضيفا ان مجلس وزارء الاقليم قرر الاعلان عن قائمة توزيع رواتب شهر شباط اليوم الخميس، بعد الاتفاق مع بغداد على ارسال رواتب قوات البيشمركة وغيرها. واكد هورامي ان رئيس وزراء اقليم كوردستان على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي وهناك تفاهمات جيدة بينهما. وأدت الخلافاتُ والمشاكلُ المستمرةُ بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، الى