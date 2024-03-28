تركيا: العراق بحاجة إلى الكثير من العمل على البنى التحتية المطلوبة لملف المياه

2024-03-28 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن القنصل التركي في النجف الأشرف جعفر أولجاي كركاش، اليوم الخميس، قرب افتتاح قنصلية في محافظة النجف الأشرف، مؤكداً أن طريق التنمية سيمنح قيمة مضافة لكلا البلدين، فيما أشار إلى أن بلاده ستقدم الدعم للعراق في مجال إدارة المياه. وقال كركاش، للوكالة الرسمية، وتابعته الاقتصاد نيوز، إن العراق بحاجة إلى الكثير من التطور والعمل على البنى التحتية المطلوبة لملف المياه، حيث أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن عملها، منها إنشاء السدود وخزانات المياه وهو أمر مهم، مؤكداً أن حكومتنا تعمل معاً لحل أزمة المياه. وأضاف، أن تركيا لديها خبرة طويلة في مجال إدارة المياه والحفاظ عليها، وستساعد العراق في هذا الصدد، لافتاً إلى أن قادة البلدين بدؤوا يعملون بشكل مكثف على مشاريع ستراتيجية، أهمها طريق التنمية، والذي سيوفر قيمة مضافة لكلا البلدين ولمنطقتنا بشكل عام. وتابع، أن إقامة مثل هكذا مشاريع ستطور العلاقة بين بلدينا أكثر وتحقيق ستراتيجية في كل المجالات تقريباً، معبراً عن أمله أن يصبح العراق أكثر استقراراً ويزداد ازدهاره، وبالمقابل سيؤدي ذلك أيضا الى ازدياد حركة السياحة بين البلدين. وأوضح، أن قنصليتنا العامة، التي نحن بصدد افتتاحها في محافظة النجف الأشرف هي إحدى خطوات تركيا والسفارة التركية للوصول إلى جميع مدن ومحافظات العراق، من أجل تقديم الخدمات القنصلية للعراقيين الراغبين بالسفر إلى تركيا. وذكر كركاش، أن منطقة عمل قنصليتنا ستشمل محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية وبابل.