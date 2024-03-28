استرجاع أكثر من 100 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف على الرعاية الاجتماعية

2024-03-28 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، اليوم الخميس، استرجاع أكثر من 100 مليار دينار جراء تجاوز 200 الف موظف على شبكة الرعاية الاجتماعية. وقال السلامي في تدوينة تابعتها الاقتصاد نيوز، إنه تم استرجاع اكثر من 100 مليار من اصل 220 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف في الدوائر الحكومية على شبكة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية. واشار الى أن العمل مستمر لغرض استرجاع المليارات، مؤكدا وجود متابعات مع الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين على المال العام. ومطلع عام 2024، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، إطلاق حملة استرداد لكشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الباحثين والموظفين في هيئة الحماية الاجتماعية، على إعادة البيان السنوي وتدقيق كل الأسر المتقدمة. واشار الى انه لا يزال هناك آلاف المتجاوزين الذين لا يستحقون راتب الحماية، مضيفا أن الهيئة حققت إيرادات لعام 2023 إلى صندوق الحماية الاجتماعية بلغت أكثر من 94 مليار دينار من الأموال المستردة من المتجاوزين.