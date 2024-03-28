العراق خامس أكبر مورد للنفط الى كوريا الجنوبية في شهر

2024-03-28 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت شركة النفط الوطنية الكورية ، اليوم الخميس، بأن العراق جاء خامس أكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر فبراير شباط . وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال شهر الماضي بصادرات بلغت 25.390 مليون برميل، تليها أمريكا ثانيا بصادرات بلغت 13.626 مليون برميل، تليها الإمارات ثالثا بصادرات بلغت 11.110 مليون برميل، تليها الكويت رابعا بصادرات بلغت 10.873 ملايين برميل. وأضافت أن العراق جاء خامساً كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر شباط الماضي وبواقع 8.419 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 13.13 عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 7.429 ملايين برميل، ومرتفعا عن الشهر الذي يسبقه 7.2 حيث بلغ 7.851ملايين برميل. ووفقا لبيان الشركة، فإن كوريا الجنوبية أوقفت شراء خام مزيج الكازاخستاني مع عدم حصول ثالث أكبر مستورد للخام في آسيا على أي شحنة من المنتج في آسيا الوسطى في شباط، حيث وجدت شركات التكرير المحلية الكبرى أن الخدمات اللوجستية لشراء الخام الخفيف مكلفة للغاية وغير فعالة وسط مخاوف السلامة البحرية المستمرة في البحر الأحمر والصناعة.