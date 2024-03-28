الشرطة يطمح لمواصلة المشوار بسلة "وصل" من بوابة جرجان الإيراني

2024-03-28 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواجه فريق الشرطة بكرة السلة مساء اليوم الخميس، نظيره بلدية جرجان الإيراني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا "وصل"، في اللقاء الذي تحتضنه قاعة آزادي بالعاصمة طهران.ويعول مدرب الشرطة، اللبناني الخبير في المواجهات الآسيوية غسان سركيس - الذي عمل في السعودية وليبيا وسوريا ولبنان ويمتلك سجلاً بالألقاب والإنجازات- على قدرات لاعبيه وتوظيف عقليته التدريبية في قراءة المتغيرات الفنية وإجراء التبديلات الضرورية خلال أرباع المباراة، إذ استطاع أن يعيد القيثارة ببراعة إلى التنافس وحصد النقاط في الربع الثالث من المواجهة السابقة.وبلغ ممثل سلة العراق هذا الدور بعد تخطيه أهلي حلب في المباراة الثالثة الفاصلة بنتيجة 76 - 70، لحساب ملحق الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا "وصل"، بعد أن تخطى منافسه السوري في اللقاء الأول الذي أقيم في بغداد بنتيجة 89 - 73، بينما خسر المواجهة الثانية في مدينة حلب بـ 80 ـ91.