ناقل الارهابيين.. مقتل "سمير خضر شريف النمراوي" بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية

2024-03-28 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مقتل الارهابي سمير خضر شريف النمراوي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية.

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بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج امني عالي المستوى لاجهزتنا الامنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة تم قتل الارهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الارهابيين والاسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا.

يذكر ان الارهابي سمير خضير النمراوي من القيادات الارهابية المسؤولة عن قتل ابناء شعبنا وممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء في الانبار وبالاعلان عن تصفية هذا الارهابي نقول للارهابيين هذا هو مصيركم طال الزمن ام قصر..وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقبلون والعاقبة للمتقين.

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قيادة العمليات المشتركة