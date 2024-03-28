الاستخبارات تحكم قبضتها على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في ديالى

2024-03-28 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، القبض على عصابة تقوم بالمتاجرة بالقطع الأثرية في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، رصدت معلومات تفيد بوجود عصابة مكونة من ثلاثة متهمين تقوم بالمتاجرة بالقطع الأثرية".

وأضاف البيان، انه "تم تشكيل فريق عمل استخباري والتأكد من صحة المعلومات, وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية نفذت مديرية مكافحة الجـريمة المنظمة في ديالى عملية نوعية من خلال نصب كمين محكم للمتهمين"، لافتا الى انه "بعد تبادل اطلاق النار معهم، تمكن فريق العمل من القاء القبض على اثنين منهم وضبط قطعة أثرية داخل العجلة التي كانا يستقلانها".

وتابع "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بالمتاجرة بالقطع الأثرية"، مؤكدا "احالتهما الى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل".



