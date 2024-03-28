زراعة ميسان تعلن عن خطتها لتسويق الحنطة للموسم الحالي

2024-03-28 12:36:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلنت مديرية الزراعة في محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن خطتها لتسويق الحنطة للموسم الحالي 2023-2024.وقال مدير زراعة ميسان، ماجد جمعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ضمن استعداد مديرية الزراعة في ميسان لعملية التسويق للموسم الزراعي 2023-2024، حددنا الأولويات لإنجاح آلية دخول العجلات المحملة بالحنطة، ومناقشة الآلية الجديدة لوزارة التجارة باعتماد تسجيل العجلات المعدة للتسويق في سجل خاص يكون دخول العجلات المسجلة حسب التاريخ فقط وحسب ما مدون في السجل المذكور".وأضاف جمعة، أنه "تم التأكيد على قسم التخطيط المعني بتنظيم عملية التسويق مع الشعب الزراعية ومراكز التسويق في المحافظة، وتزويد مراكز التسويق بأسماء الفلاحين المسوقين يومياً مع أرقام العجلات وتنظيمها بجدول يعتمد كثافة الحاصل في توزيع حصة كل شعبة من التسويق اليومي، ومناقشة كمية الحنطة الكبيرة المحتمل أن تسوق هذا العام، وإمكانية السايلو والمراكز الأخرى لاستيعابها حسب ما متوفر لهم من طاقة خزنية تستوعب هذه الكمية".وتابع: "كذلك شددنا على ضرورة التنسيق مع قيادة شرطة ميسان بتوفير مفارز ثابتة بكلا المركزين التسويقيين لحماية العجلات المحملة بالحنطة من السرقة من قبل بعض ضعاف النفوس، والتنسيق مع مديرية مرور محافظة ميسان لتوفير مفارز مرور ثابتة على مدار ساعات العمل لمحاسبة المخالفين وعدم تجاوز بعض سائقي العجلات على الآخرين، والتأكيد على نقطة مهمة خاصة بالتسويق وهي التنسيق مع مديرية الدفاع المدني بتوفير مفرزة دفاع مدني لكل مركز تسويقي".