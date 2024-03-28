رئيس الجمهورية يشدد على أهمية مجابهة ظاهرتي الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات

2024-03-28 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية حشد الزخم الأمني والاستخباراتي اللازم لمجابهة ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري، ووكيل رئيس جهاز المخابرات وقاص الحديثي".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، فضلاً عن مناقشة ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات بشكل عام وتأثيراتها السلبية على المجتمعات".

وأكد رئيس الجمهورية، على "ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها والعمل المشترك للمحافظة على المنجزات المتحققة على الساحة الداخلية، فضلاً عن ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار وعقد الاتفاقية الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المنطقة".

وشدد، على "أهمية حشد الزخم الأمني والاستخباراتي اللازم لمجابهة ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والقضاء عليها، وتنقية المجتمع من تبعاتها وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتنشيط الجانب المعلوماتي".

من جانبهم، قدم المسؤولون "شرحا عن نشاطات الأجهزة الأمنية وخططها في كيفية التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي"، مشيدين بـ"التوجيهات القيمة لرئيس الجمهورية التي ستسهم بتطوير الأداء الأمني وحفظ أمن وسلامة المواطنين".