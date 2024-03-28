العمليات المشتركة تعلن مقتل مسؤول بتنظيم داعش

2024-03-28 12:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، مقتل المسؤول عن عمليات نقل الارهابيين والاسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا في تنظيم داعش.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج امني عالي المستوى لاجهزتنا الامنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة تم قتل الارهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الارهابيين والاسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا".

وأشار البيان الى ان "الارهابي سمير خضير النمراوي من القيادات الارهابية المسؤولة عن قتل ابناء شعبنا وممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء في الانبار".