العراق يصدر أكثر من 99 مليون برميل للنفط خلال شباط الماضي

2024-03-28 12:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، تصدير أكثر من 99 مليون برميل للنفط خلال شباط الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الف و(554) برميل، فيما كانت الصادرات من القيارة (975.631)، أما الاردن فبلغت (433) الف و (126) برميل".







