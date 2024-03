2024-03-28 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة انواء الناصرية اليوم الخميس، ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر امتداد المرتفع الجوي القادم من شمال افريقيا. وقال مدير الانواء الجوية في الناصرية احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان درجات الحرارة سترتفع قليلا بسبب امتداد المرتفع الجوي القادم من شمال افريقيا....

