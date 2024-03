2024-03-28 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفذت شرطة ذي قار واجباً امنياً في قضائي الجبايش والإصلاح لملاحقة المطلوبين للقضاء والحد من المخالفات الأمنية . وذكر المصدر في شرطة لشبكة أخبار الناصرية ، ان قوة امنية مشتركة من سرية اسوات وفوج ذي قار التكتيكي بالإضافة الى خلية الصقور والاستخبارات ومكافحة الإرهاب نفذت واجبا امنيا...

