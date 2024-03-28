2024-03-28 12:48:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، أن عيد الفطر للعام الحالي سيحلّ بموعد موحد في معظم الدول الإسلامية وباتفاق معظم المرجعيات الدينية، عازياً ذلك لمعطيات فلكية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "عيد الفطر لهذا العام سيكون موحداً عند أغلب المسلمين من دون استثناء سواء في العراق ومن قبل مراجع النجف وإيران وباقي الدول العربية والإسلامية".

وأضاف "جميع العوامل تشير إلى اقتران القمر وعمره 21 ساعة و11 دقيقة عند مساء يوم الثلاثاء التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، وسيمكث قرابة 14 دقيقة في الأفق وهذا الوقت كافٍ لمشاهدته بسهولة، ما يعني أن يوم الأربعاء العاشر من نيسان/ أبريل سيكون أول أيام شهر شوال وعيد الفطر".

وأشار الزيادي إلى أن "أجواء العيد أو قبلها بيوم قد تشهد فرصاً لتساقط الأمطار".