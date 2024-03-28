دون تداخل جراحي.. فريق طبي ينقذ شابة من "العمى" نتيجة العدسات اللاصقة ببغداد

2024-03-28 12:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نجح فريق طبي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، بإنقاذ فتاة شابة من "العمى" بسبب العدسات اللاصقة ومن دون تدخل جراحي في مستشفى ابن الهيثم للعيون ببغداد.

وقال مدير مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون والتابع لدائرة صحة الرصافة ببغداد الدكتور وليد حميد جاسم لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقا طبيا متخصصا نجح بمساعدة شابة لا تتجاوز العشرين عاما على استعادة بصرها دون تداخل جراحي عبر اتباع كورس علاجي مكثف ومتابعة منتظمة".

ولفت الى أن "المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من خراج داخل العين والتهاب شديد بالقرنية نتيجة الاستخدام الخاطئ للعدسات التجميلية اللاصقة".

بدوره قال رئيس الفريق الطبي الدكتور الاستشاري عمار فؤاد عيسى إن "المريضة صاحبة 17 ربيعًا راجعت المستشفى بعد يومين فقط من استخدامها للعدسات اللاصقة التجميلية نتج عنه التهاب شديد بالقرنية مع وجود خراج داخل العين وهذه من الحالات الحرجة التي قد تنتهي بفقدان البصر بشكل دائم، لا سيما أن التهابات القرنية هو احد الامراض الخطيرة والتي تشكل تهديد حقيقي على سلامة الصحة العينية".

واضاف أن "مستوى الرؤية لدى المريضة في المراجعة الاولى كان عند الاصابة ربع متر تقريبًا وبعد خمسة ايام فقط من اخضاعها الى علاج مكثف واخذ مسحات بدأت تستجيب للعلاج وبمرور اسبوعين فقط تحسن مستوى النظر لديها بشكل كبير وبدرجة (٦/٦) مع اثار التهاب بسيط في القرنية".

واكد "اهمية استخدام العدسات اللاصقة بالشكل الصحيح ومن مصادر موثوقه وعدم مشاركتها مع اشخاص اخرين، لا سيما ان الاستخدام الخاطئ هو من الامور الخطيرة على سلامة العين".