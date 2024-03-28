ميسي الأردن على رادار ليفربول لخلافة محمد صلاح

2024-03-28 13:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد تقرير جديد من موقع "أنفيلد ووتش"، المختص بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، اهتمام متصدر الدوري الإنجليزي بنجم عربي جديد، قدم مستوى استثنائيا هذا العام.

وقال الموقع إن ليفربول "يراقب عن كثب"، النجم الأردني موسى التعمري، الملقب بـ"ميسي الأردن"، والذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا قبل أشهر.

التعمري قدم مستوى طيبا منذ انتقاله إلى مونبلييه الفرنسي، الصيف الماضي، حيث شارك في 21 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 4 أهداف.

وشبه الموقع الإنجليزي، التعمري، بنجم ليفربول محمد صلاح، حيث يمتاز كلاهما بالمهارة العالية، واللعب بمركز الجناح الأيمن، واستخدام القدم اليسرى.

ومن غير المعروف حتى الآن مدى اهتمام ليفربول بالتعمري، وهل يهدف للتعاقد معه لتعويض صلاح، أم للعب بجانبه.

وكان اسم التعمري قد ارتبط بليفربول في 2020 حين كان يتألق في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي الذي فاز معه بعدة ألقاب، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2018-2019.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، الذي يلعب في نفس مركز النجم الدولي المصري محمد صلاح، لفت أنظار فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني من قبل.

وقضى التعمري 3 مواسم في صفوف فريق لوفين البلجيكي قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي، وخلال فترة وجوده في بلجيكا، كان النجم الأردني أكثر لاعب قام بمراوغات في الدوري البلجيكي، وفقا لما ذكرته شبكة أوبتا.

يذكر أن التعمري لفت أنظار أندية مختلفة، بعد تألقه في كأس آسيا الأخيرة، حيث قاد الأردن للنهائي، بعد أداء استثنائي أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يهزم أمام المنتخب القطري في النهائي بنتيجة 1-3.

المصدر: وكالات