المؤيد ومحافظ كربلاء يبحثان تطوير الخدمات الاتصالية في المحافظة

2024-03-28 13:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد، محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي حيث تم التباحث عن عدد من الملفات التي تهم قطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم خلال اللقاء بحث الآليات الكفيلة بتطوير خدمات الاتصالات في المحافظة المقدسة التي تشهد توافد ملايين الزائرين على مدار أيام السنة فضلاً عن الزيارات الخاصة ببعض المناسبات الدينية والتي يتركز فيها الملايين من مستخدمي خدمات الاتصالات ضمن منطقة جغرافية صغيرة.

كما جرى الحديث عن ضرورة الاهتمام بالتغطيات الإعلامية في المدن المقدسة التي تشهد توافد الملايين من مختلف مدن العالم وهم ما يسهم في تغيير الصورة النمطية التي كانت مترسخة لدى الكثير حول الوضع السياسي والأمني في العراق.