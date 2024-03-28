اليكتي يستعد لانتخابات برلمان كردستان بأربع قوائم: سنقدمها للمفوضية

2024-03-28 13:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، عن قوائم مرشحيه في الدوائر الانتخابية الأربع للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، مؤكدا ان القائمة ستقدم الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الفترة المحددة.

وقال سعدي احمد بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح لموقع حزب الاتحاد الوطني، تابعته "بغداد اليوم"، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني اعد قوائم مرشحيه للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان ولديه قوائم في الدوائر الانتخابية الأربع في إقليم كردستان"، مؤكدا انه "سيقدم القوائم الى المفوضية في الموعد المحدد".

وأوضح بيره ان "بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي سيحدد رؤساء قوائم الاتحاد الوطني الكردستاني في الدوائر الانتخابية وسيشرف أيضا على سير الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني اعد قوائم مرشحيه بمراعاة نسبة مشاركة النساء في الانتخابات وهي نسبة 30% من عدد مرشحيه"، مؤكدا "استعداد الاتحاد لاجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد 10/6/2024".

ومن الجدير بالذكر ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".