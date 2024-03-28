2024-03-28 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأقامت دائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين حفلا مركزيا بمناسبة اليوم العالمي للمسرح على قاعة مسرح الرشيد، بحضور نقيب الفنانين مدير عام دائرة السينما والمسرح جبار جودي.وقال جودي خلال الاحتفالية المركزية بيوم المسرح العالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك إدارة جديدة للمسرح الوطني وعازمة على صناعة شيء مغاير ومختلفة"، مبيناً أن "موسم 24 سيكون حافلاً بتكاتف جهود الجميع".وأضاف جودي أن "المسرح العراقي مختلف ومميز كونه ابن بيئته ،المسرح الذي يولد من البيئة يكون مؤثراً دائماً في جميع الأوساط".وبشأن عيد المسرحيين العراقيين، أوضح جودي، أن "الدائرة كرمت العروض التي قدمت في موسم 2023 ولأول مرة يكون التكريم بمبالغ مالية"، مشيراً الى أن "هناك عزماً من الإدارة لتقديم الأفضل".