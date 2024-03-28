2024-03-28 13:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النفط، الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي. وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، واطلعت عليها منصة “ايشان”: “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل (تسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة واحدى عشر برميلا)”. واشارت الاحصائية إلى أن “مجموع […]

ظهرت المقالة العراق يصدّر 98 مليون برميل من نفط الوسط والجنوب خلال شباط الماضي أولاً على Eishan.