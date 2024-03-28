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العراق يصدّر 98 مليون برميل من نفط الوسط والجنوب خلال شباط الماضي

العراق يصدّر 98 مليون برميل من نفط الوسط والجنوب خلال شباط الماضي
العراق يصدّر 98 مليون برميل من نفط الوسط والجنوب خلال شباط الماضي
2024-03-28 13:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النفط، الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي. وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، واطلعت عليها منصة “ايشان”: “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل (تسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة واحدى عشر برميلا)”. واشارت الاحصائية إلى أن “مجموع […]

ظهرت المقالة العراق يصدّر 98 مليون برميل من نفط الوسط والجنوب خلال شباط الماضي أولاً على Eishan.

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