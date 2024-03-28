2024-03-28 13:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، مقتل الإرهابي سمير خضر شريف النمراوي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية. وذكرت القيادة في بيان تلقته منصة “ايشان” أنه “بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج امني عالي المستوى لاجهزة الامنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة، تم قتل الارهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي […]

ظهرت المقالة العمليات المشتركة تعلن قتل “سمير النمراوي” على الحدود العراقية السورية أولاً على Eishan.