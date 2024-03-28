2024-03-28 13:42:08 - المصدر: منصة إيشان

بتشابك التقويمين الهجري والميلادي، يصادف تزامن الصوم الإسلامي مع الصوم المسيحي، أو “الصوم الأربعيني” بصوم رمضان، وكلاهما يهدف إلى تطهير الروح والجسد وتنمية الروحانية والتقوى، وكلاهما يتطلب، الامتناع عن الطعام والشراب والمشروبات الكحولية والتدخين والجماع خلال فترة محددة، فما أوجه الاختلاف؟ وفي يوم الأحد المقبل (31 آذار 2024)، يصادف “عيد القيامة”، بينما يدخل شهر رمضان […]

ظهرت المقالة “الصوم الأربعيني” يتشابك مع رمضان و”عيد القيامة” يسبق عيد الفطر أولاً على Eishan.